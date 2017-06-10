ГУ МВД отреагировало на ролик с катанием на «Гелендвагене» по Дворцовой

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на видеозапись, выложенную 10 июня в «Инстаграме», на которой зафиксировано нарушение ПДД – движение по Дворцовой площади, закрытой для машин. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе главка.

«По данному факту возбуждено административное производство, в рамках которого выясняются обстоятельства события, отраженного на видео, и устанавливается личность водителя», – заявили в УГИБДД ГУ МВД России.

Напомним, ролик демонстрирует, как молодой человек на «Гелендвагене» катается по Дворцовой площади и заезжает на лестницу Зимнего дворца. Кто может быть за рулем этого Mercedes Gelandewagen, читайте на «Водителе Петербурга».

