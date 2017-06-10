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10.06.2017 23:34

В центре Амстердама автомобиль въехал в толпу

В Амстердаме у центрального вокзала 10 июня в толпу людей въехал автомобиль, сообщает Reuters.

Машина была припаркована с нарушением, и когда полицейские подошли и заговорили с водителем, тот резко тронулся и сбил несколько человек. Двое госпитализированы.

Водитель арестован.

Справка:

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.


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