Два человека погибли в результате столкновения катера и яхты у берегов Крыма

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения прогулочной яхты и рыболовецкого катера в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника начальника регионального управления МЧС Владимира Иванова.

Инцидент произошел в субботу около 19:00. По словам собеседника агентства, на борту яхты находились восемь человек, на борту катера – четверо. "Двое пассажиров яхты погибли, трое пострадали, информация по пострадавшим на катере уточняется", – отметил Иванов.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу Керчи. На борту яхты находились двое детей шести и семи лет, они не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы. Агентство уточняет, что столкнулись яхта "Соларис" и катер "ТК 0393".

По факту произошедшего начала проверку Южная транспортная прокуратура. "Керченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания", – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя скоростного катера. "Но это предварительная информация, сейчас там работают компетентные органы, выводы будут делать они", – подчеркнули в МЧС.