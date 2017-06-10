Племянница бывшего вице-президента США признала вину в краже 110 тыс. долл.

Кэролайн Байден, племянница бывшего вице-президента США Джо Байдена, признала себя виновной в краже 110 тыс. долл. Об этом сообщает Associated Press.

Она получила двухлетний испытательный срок при условии возвращения денег, выполнения общественных работ на протяжении десяти дней. Также она должна не совершать правонарушения в течение года.

Сообщается, что она похитила средства с чужой карты в аптеке Нью-Йорка.

В 2013 году племянница Байдена уже обвинялась в нападении на сотрудника полиции в Нью-Йорке во время конфликта со своим соседом по комнате. Тогда она прошла лечение от проблем с неконтролируемыми вспышками гнева.