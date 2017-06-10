Лавров высказал Тиллерсону «категорическое несогласие» из-за удара США по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора, проведенного 10 июня с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, выразил ему категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам в Сирии и призвал принять конкретные меры по недопущению подобных инцидентов впредь. Об этом сообщает МИД РФ.
В беседе главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-американских отношений, в том числе график предстоящих контактов.
Они обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране, а также договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов.
«С.В.Лавров и Р.Тиллерсон также условились о продолжении контактов по другим международным проблемам, включая конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, украинский кризис, – отмечается в сообщении. – Обсуждались последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром. С.В.Лавров и Р.Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путем и выразили готовность содействовать таким усилиям».