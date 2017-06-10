Лавров высказал Тиллерсону «категорическое несогласие» из-за удара США по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора, проведенного 10 июня с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, выразил ему категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам в Сирии и призвал принять конкретные меры по недопущению подобных инцидентов впредь. Об этом сообщает МИД РФ.

В беседе главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-американских отношений, в том числе график предстоящих контактов.

Они обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране, а также договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов.