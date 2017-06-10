Подмосковного стрелка блокировали в лесу. Жертв – четыре

Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово, сбежал из дома, получив ранение; он вооружен гранатой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» и «Интерфакс».

«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители принимают меры для задержания, прочесывают лес», — рассказал источник РИА в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы оцепили поселок и обследуют каждый дом а также лес, примыкающий к поселку. В свою очередь, дом, откуда велась стрельба, горит по всей площади; в настоящий момент идет его тушение», — сообщил источник «Ленты.ру». А позже добавил: «Местонахождение стрелка установлено, он блокирован в лесном массиве рядом с Кратово, сдаваться он отказался».

В доме, где укрывался мужчина, загорелась крыша. Пожарные тушат дом только снаружи, поскольку не исключается, что внутри могут находиться мины-ловушки. Прибыла группа разминирования, которая обследует дом после ликвидации пожара.

Число жертв достигло четырех, передает «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Кроме того, легкое осколочное ранение во время штурма получил один из бойцов Росгвардии.

СМИ пишут, что мужчину мог спровоцировать на стрельбу конфликт с родственниками или соседями.