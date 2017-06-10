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10.06.2017 21:58

Исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст умер в США

В США на 89-м году жизни умер актер Адам Уэст, который исполнил роль Бэтмена в телесериале 1960-х годов. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

О смерти Уэста сообщили его родственники. Как рассказал представитель семьи, актер умер от лейкемии в Лос-Анджелесе.

«Наш папа всегда считал себя Ярким рыцарем и стремился оказать положительное влияние на жизнь своих поклонников. Он был и всегда будет нашим героем», — говорится в заявлении семьи Уэста.

Источник: «Газета.Ru»


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09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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