Путин лапидарно ответил на вопрос о желании быть царем

Любопытный отрывок из фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» выложен 10 июня на канале SHOWTIME в YouTube. В нем президент России лапидарно отвечает на вопрос о желании стать царем.

«У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите стать царем», – замечает Стоун. На что Путин моментально реагирует: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Напомним, Стоун, режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, взял интервью у Владимира Путина после хоккейного матча, в котором тот принимал участие. Глава России поделился уникальной информацией, например, о своей семье, своих внуках.

Также он рассказал, как в 2000 году предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Клинтон, по его словам, ответил: «Что ж, я не против". На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку, Путин рассмеялся.

Полностью четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным» будет показан на российском телевидении 12-15 июня.