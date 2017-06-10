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Общество
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10.06.2017 20:42
8 Комментариев

Задержанных 26 марта протестантов решили занять 12 июня – явкой в полицию

Оппозиционеров, задержанных за нарушение установленного порядка на акции против коррупции 26 марта, вызывают в полицию.

Как рассказал "Фонтанке" один из защитников активистов Динар Идрисов, 9 и 10 июня несколько десятков человек получили письменные приглашения в районные отделы для составления административного протокола. По словом правозащитника, письма с требованием явки 12 июня пришли тем активистам, дела которых суды отправили обратно полицейским.

Напомним, петербургские районные суды рассмотрели около полусотни дел в отношении задержанных на массовых протестах 26 марта. Решения были вынесены по 46 делам. Так, 44 активиста за нарушение установленного порядка проведения митинга были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Только в отношении двоих петербуржцев производства были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Остальные 54 дела суды вернули в полицию.

Как сообщалось ранее, студентов петербургских вузов просят не ходить на акции протеста 12 июня. Обращения подобного содержания разместили несколько учреждений – Институт кино и телевидения, ЛЭТИ, Первый мед и другие. Так, в группе "ВКонтакте" Института кино и телевидения появилось следующее сообщение: "12 июня политик Алексей Навальный призывает выйти россиян на улицы городов на акции протеста против действующей власти. Администрация СПбГИКиТ просит ответственно подходить к решению вопроса об участии в подобных мероприятиях, не поддаваться на призывы с целью вовлечения молодежи в участие в несанкционированных массовых акциях, направленных на дестабилизацию общественного порядка, поступающие в социальных сетях или из других информационных источников. Нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции".


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комментарии пользователей (8)
iayaaz
10 июня 2017 г. 22:27
alexandr67: так ненужно доводить до гнойников — и переживать будет не о чем...
alexandr67
10 июня 2017 г. 22:20
iayaaz: когда гнойник прорвется появятся как черти из табакерки .Но не факт что это всем понравится
iayaaz
10 июня 2017 г. 22:01
alexandr67: я не его сторонник, но в настоящее время я не вижу никого, из реально противостоящих действующей власти...
alexandr67
10 июня 2017 г. 21:53
iayaaz: Да никто не наговаривает пусть цветут все цветы.
iayaaz
10 июня 2017 г. 21:34
alexandr67: ну с Володей уже все давным-давно понятно, а вот Алексей себя проявить не имел возможности... поэтому пока наговаривать не будем...
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