Задержанных 26 марта протестантов решили занять 12 июня – явкой в полицию

Оппозиционеров, задержанных за нарушение установленного порядка на акции против коррупции 26 марта, вызывают в полицию.

Как рассказал "Фонтанке" один из защитников активистов Динар Идрисов, 9 и 10 июня несколько десятков человек получили письменные приглашения в районные отделы для составления административного протокола. По словом правозащитника, письма с требованием явки 12 июня пришли тем активистам, дела которых суды отправили обратно полицейским.

Напомним, петербургские районные суды рассмотрели около полусотни дел в отношении задержанных на массовых протестах 26 марта. Решения были вынесены по 46 делам. Так, 44 активиста за нарушение установленного порядка проведения митинга были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Только в отношении двоих петербуржцев производства были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Остальные 54 дела суды вернули в полицию.

Как сообщалось ранее, студентов петербургских вузов просят не ходить на акции протеста 12 июня. Обращения подобного содержания разместили несколько учреждений – Институт кино и телевидения, ЛЭТИ, Первый мед и другие. Так, в группе "ВКонтакте" Института кино и телевидения появилось следующее сообщение: "12 июня политик Алексей Навальный призывает выйти россиян на улицы городов на акции протеста против действующей власти. Администрация СПбГИКиТ просит ответственно подходить к решению вопроса об участии в подобных мероприятиях, не поддаваться на призывы с целью вовлечения молодежи в участие в несанкционированных массовых акциях, направленных на дестабилизацию общественного порядка, поступающие в социальных сетях или из других информационных источников. Нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции".