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10.06.2017 20:37

Ростовчанину компенсировали Porsche, разбитый сотрудником автоцентра

Конфликт между владельцем автосалона «Порше Центр Ростов. Gedon» и хозяином спорткара Porsche 911 Turbo S, купленного за 13 миллионов рублей и практически уничтоженного при прохождении техосмотра, завершился миром, сообщают 10 июня СМИ.

Обстоятельства инцидента таковы. Ростовчанин сдал свой автомобиль на ТО. Для проведения одного из тестов машина должна была находиться в движении, и техник почему-то решил выехать за территорию салона, а не загнать машину на специальный стенд. На дороге общего пользования от попал в ДТП.

Что получил ранее обиженный автовладелец, читайте на «Водителе Петербурга».


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