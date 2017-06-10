День России в Петербурге: с Навальным и без

Петербургские власти и оппозиционеры готовятся к очередному противостоянию. “Фонтанка” изучила диспозицию сторон накануне 12 июня.

В День России в Петербурге ожидается целый букет мероприятий культурно-политического окраса. На Марсово поле, куда намереваются пойти сторонники Навального митинговать против коррупции, приедут танки, а на Дворцовой, куда активисты раздумывают двинуться после, в цветах будут плясать молодежные коллективы, играть DJ Цветкоff и петь Ольга Бузова, кроме того, там ожидают и руководство города.

К 12 июня городские власти и оппозиционеры собирают активы. Так, почти в каждом районе состоится праздничное военно-патриотическое мероприятие с выступлением детских и подростковых коллективов. По подсчетам «Фонтанки», на организацию этих гуляний у городских властей ушло не менее 30 млн рублей.

Например, в Летнем саду в 15 часов курсанты Санкт-Петербургского Университета противопожарной службы МЧС России под выступления творческих коллективов вынесут флаги всех регионов страны, чтобы создать воздушный шар-триколор. У ТЮЗа на Пионерской площади пройдет районный праздник «День России», в программе – квесты, состязания, викторины для детей, уличная еда. На площади Ленина ждут фолк-шоу, джазовые коллективы и экс-солиста группы «Белый орел» Леонида Лютвинского.

Последние две площадки предлагали в качестве места проведения митинга представители штаба Алексея Навального, однако им вместо этого посоветовали прогуляться в Удельный парк. По словам штабистов, эта локация им не подходит: планируемое число участников митинга против коррупции – 15 тысяч, все они, считают оппозиционеры, в парке на выделенном администрацией участке не уместятся.

И на Марсовом поле, где также хотели митинговать несогласные, оказалось не свободно. 12 июня там запланирован целый милитари фест: военно-патриотические, страйкбольные и казачьи клубы Санкт-Петербурга представят четыре эпохи военной истории нашей страны. «В рамках фестиваля будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой быта, оружия и образцов военной техники четырех эпох – от Российской Императорской армии до современной армии России», – говорится в анонсе молодежной общественной военно-патриотической организации "Красная Звезда".

По соседству тоже намерены воевать – мероприятие «Страйкфест.Перезагрузка» пройдет при поддержке правительства Санкт-Петербурга: тренировки по боевому самбо уникальному, оказанию первой помощи, лекции по управлению «боевым подразделением» и фото и видео конкурсы.

В отличие от мероприятий, которые традиционно чиновники искусственно противопоставляли оппозиционным, это – вполне реальное и массовое, хоть и не настолько, чтобы сравниться с митингом навальнистов. В группе страйкболистов «ВКонтакте» около 350 участников, заявивших о своем точном намерении явиться. В соцсети даже развернулась дискуссия между оппозиционерами и участниками феста: сторонники Навального уверяли любителей спорта, что те как минимум не правы, что решили занять все поле своим мероприятием и сделали это якобы намеренно, страйкболисты отвечали, что не противятся тому, что их мероприятие кто-то посетит или даже устроит рядом соседнее – площадки всем хватит.

«В целом мы вне политики. Этого придерживаются большинство сообществ военно-тактических игр и Санкт-Петербурга, и России, этого же придерживаемся и мы. Я не думаю, что кто-то из несогласных придет целенаправленно мешать проводимым на Марсовом поле мероприятиям, возможно, кто-то из них узнает больше о еще одном интересном хобби и полезном времяпрепровождении на свежем воздухе», – сообщил «Фонтанке» организатор «Страйкфеста» Павел Лобанов.

Как заявили в штабе Навального в Петербурге, их активисты, несмотря на отсутствие согласования, все равно соберутся, но в рамках военно-патриотического мероприятия. «Как и 26-го марта, мы призываем посетить согласованное на Марсовом поле культурно-массовое мероприятие, в этот раз — посвящённый Дню России военно-патриотический фестиваль «Служу России!». Собравшись вместе, мы громко и внятно выскажем своё мнение о настоящем патриотизме и долге перед Родиной», – написали они в соцсетях.

Шествия до Дворцовой, подчеркнули в штабе политика, в этот раз не будет, однако и в прошлый раз его официально не планировали. Толпа замаршировала в сторону Зимнего дворца спонтанно, будучи никем не управляема, затем двинулась к площади Восстания, где начались массовые задержания.

В этот раз участники мероприятия в соцсетях также не исключают подобной возможности, хотя найти себе место на Дворцовой будет сложнее, чем в марте. С раннего утра на главной площади города начнут выступать творческие коллективы, симфонические оркестры, затем выйдет DJ Цветкоff, DJ Feel & MC, Ольга Бузова и Клава Кока. С 14 часов на сцене ожидают городское руководство с поздравлениями по случаю Дня России: приглашения разослали в Законодательное собрание и Смольный, уже подтвердил свое участие вице-губернатор Константин Серов. К слову, недавно назначенный чиновник в Законодательном собрании как раз обещал «вытянуть детей из Интернета» и приобщить к городским праздникам.

Кстати, концерт на Дворцовой, организованный «Радио рекорд», по заверениям сотрудников комитета по молодежной политики, не стоил городу ни гроша. «Они сами вышли с инициативой провести мероприятие, мы лишь помогли с площадкой», – сообщили чиновники. Зато почти 20 млн рублей потратили на фестиваль цветов – он также пройдет в этот день на Дворцовой площади. «Дворцовая площадь 12 июня буквально утонет в цветах, причем на несколько часов горожанам и гостям города будет предоставлена возможность сфотографироваться среди этой неземной красоты. Выставочной площадкой станет и Александровский сад, в котором свои работы на конкурс клумб представят садово-парковые хозяйства, – говорится в анонсах Смольного. – После парада ретроавтомобилей, в 16:30 на Дворцовой площади состоится кульминация праздника – официальное открытие Фестиваля и Шоу Цветов. Гости увидят красочный конкурс цветочных платьев, причесок и зонтиков, на их глазах именитые флористы создадут неповторимые композиции и букеты».

Впрочем, «утонуть в цветах» – всяко лучше, чем в объятиях страйкболистов или сотрудников полиции. В Москве же, тем временем, антикоррупционный митинг согласовали: тысячи человек вместе с Алексеем Навальным выйдут на проспект Сахарова.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»