Дети в Приморье погибли, пытаясь сделать селфи на фоне поезда

В Приморском крае 10 июня четверых детей сбил локомотив. Обстоятельства сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По предварительной информации, четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет, решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого они встали в междупутье, однако не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Трое подростков погибли, один пострадал.

СК возбудил уголовное дело.