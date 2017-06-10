СМИ: Подмосковный стрелок убил от 2 до 4 человек

Стрелок из подмосковного села Кратово служил в Чечне, рассказали журналистам жители поселка. Эта информация проверяется. Сообщается также, что мужчина не пил и вел замкнутый образ жизни, конфликтовал с одним из соседей. По не подтвержденным пока данным, имя нападавшего — Игорь Зенков, передает «Пятый канал».

Число жертв бойни, по данным телеканала, возросло до четырех человек.

По неофициальным данным источника «Ленты.ру», находящегося на месте происшествия, убиты двое прохожих, еще трое были госпитализированы. Женщина умерла на операционном столе около 19.20. Ее муж был доставлен в эту же больницу в критическом состоянии, ему делают операцию. Третий пострадавший ранен в ногу, его жизни ничто не угрожает.

10 июня хозяин частного дома в Подмосковье открыл стрельбу сначала по людям, находившимся в помещении, а потом по прохожим и соседям, а также по прибывшим на место ЧП полицейским. Сейчас Росгвардия проводит спецоперацию – штурмует дом, где забаррикадировался стрелок.

«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» уточняет, в доме, где находится стрелявший, проживают еще четыре человека. Пока неизвестно, были ли они дома.

«Лента.ру» со ссылкой на официального представителя подмосковного главка МВД Татьяну Петрову пишет, что личность мужчины установлена. Это местный житель. Ранее сообщался его возраст – он 1967 года рождения. Имя, однако, не называется.