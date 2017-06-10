Еще
20:27 10.06.2017
Пришлите свою новость!
20:25
Дети в Приморье погибли, пытаясь сделать селфи на фоне поезда
20:13
СМИ: Подмосковный стрелок убил от 2 до 4 человек
19:52
В Подмосковье неудачливые коммерсанты бросили льва в клетке
19:28
Очередь к мощам Николая Чудотворца превысила 8 км
19:15
Ярый противник беженцев возглавил партию «Истинные финны»
19:02
Петербуржец Матлаков выиграл чемпионат Европы по шахматам
18:50
В Подмосковье полиция штурмует дом, где засел стрелок. Сообщается о жертвах
18:41
Латвийская теннисистка Остапенко стала победительницей «Ролан Гаррос – 2017»
18:30
«Мажор на «Гелендвагене» похвастался поездкой по лестнице Эрмитажа
18:14
Митрополит Иларион выразил сожаление по поводу падающих доходов россиян
18:00
Очевидцы: В ДТП на М-10 погибла девушка, пострадал китаец
17:46
На Курляндской пожар разошелся на 100 кв. м
17:39
МИД России увидел «новый фейк» в публикации о «пропагандистах» RT и Sputnik
17:26
В «ЮТэйр» объяснили, почему сорвался рейс Петербург – Москва
17:18
Финляндия отмечает День сауны
17:05
Киев подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией
16:56
Кинотеатр в "Англетере" закрыли из-за Кубка конфедераций
16:53
В Омской области обокрали шашлычный павильон и убили краснокнижных птиц
16:40
Петербургских студентов отговаривают идти на акцию Навального
16:28
Спецназ США помогает освободить захваченный экстремистами город на Филиппинах
16:15
Топ-менеджер «РОСНАНО» задержан по подозрению в крупных махинациях
16:03
Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето
15:51
В Пулково из-за ДТП водители платили по 1000 руб.
15:40
Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино
15:28
МВД заявило о готовящихся провокациях 12 июня в Москве
15:15
Стал известен новый клуб Фабио Капелло
15:03
День рождения Хельсинки будут праздновать два дня
14:51
Лавров заверил Катар в поддержке и пообещал посильную помощь
14:40
Из Петербурга в Приозерск довезут в "ливрее" с бесплатным кофе и стюардессами
14:29
Полковник флота получил 3,5 года тюрьмы за хищение пайков на 2 млн рублей
14:18
Как защищают Новую Зеландию в Петербурге
14:10
Маршрутка устроила лобовое столкновение на Красносельском шоссе
13:58
В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС
13:47
В Сосновке выкопали человеческую голову
13:35
Австралийский регбист умер во время матча
13:24
Поющий пилот в Аргентине нарушил связь с авиадиспетчерами
13:12
В Колпино юноша удрал из-под домашнего ареста со спецбраслетом на ноге
13:00
СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в июле
12:51
В Москве на День России установят камеры, которые умеют опознавать личность
12:42
Петербург признали самым добрым городом России
12:30
Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета
12:19
Пассажиров «ЮТэйр» высадили из самолета в Пулково после неудачной попытки взлета
12:15
Завербованный казаками школьник из Петербурга уехал на войну
12:08
Путин рассказал о покушениях на себя и о своих внуках
11:57
На "Брусничном" россияне ждут въезда в Финляндию два часа
11:48
«Диалоги» попросили с Новой сцены Александринского театра из-за вылитого виски
11:42
Иностранец в Петербурге растлил школьницу
11:34
Верховный суд Бразилии не стал отправлять президента в отставку
11:25
Вице-губернатора Ленобласти увековечили в помаде
11:18
После матча между Боснией и Грецией подрались футболисты и тренеры
11:13
Из Суздальского озера водолазы достали человеческие останки
11:00
СМИ: США и Россия провели секретные переговоры по зонам деэскалации в Сирии
10:48
В Песочном нашли рюкзак с четырьмя килограммами ртути
10:37
В Мурино сбит 16-летний велосипедист, на Кондратьевском – 18-летний скутерист
10:25
Президент Болгарии намерен пригласить Путина на 140-летие освобождения страны
10:13
Легкомоторный самолет упал в Саратовской области
10:01
На улице Пилотов нашли два артиллерийских снаряда
02:42
ЦПКиО заселили сказочные существа из стекла и керамики
02:15
На “Лендоке” покажут немецкую комедию из программы Роттердама
01:56
Реконструкторы на танках и солистка «Тату» устроят петербуржцам День России
01:40
Animal ДжаZ отметят свой праздник на крыше
01:14
В кинотеатре под открытом небом покажут кино о любви и бунте
00:51
«Зенит» и «Интер» обсудили тренеров в Twitter
00:30
Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании
00:18
СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов
09/06
Путин поддержал идею ограничить рост федеральных торговых сетей
09/06
Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям в работе банков и просит найти виновных
09/06
В 2016 году за тяжкие ДТП в России осудили более 10 тысяч человек
09/06
Мировые цены на нефть растут
09/06
Администрация Кировского района выступила против охранной зоны вокруг Александрино
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.06.2017 20:13
0 Комментариев

СМИ: Подмосковный стрелок убил от 2 до 4 человек

Стрелок из подмосковного села Кратово служил в Чечне, рассказали журналистам жители поселка. Эта информация проверяется. Сообщается также, что мужчина не пил и вел замкнутый образ жизни, конфликтовал с одним из соседей. По не подтвержденным пока данным, имя нападавшего — Игорь Зенков, передает «Пятый канал».

Число жертв бойни, по данным телеканала, возросло до четырех человек.

По неофициальным данным источника «Ленты.ру», находящегося на месте происшествия, убиты двое прохожих, еще трое были госпитализированы. Женщина умерла на операционном столе около 19.20. Ее муж был доставлен в эту же больницу в критическом состоянии, ему делают операцию. Третий пострадавший ранен в ногу, его жизни ничто не угрожает.

10 июня хозяин частного дома в Подмосковье открыл стрельбу сначала по людям, находившимся в помещении, а потом по прохожим и соседям, а также по прибывшим на место ЧП полицейским. Сейчас Росгвардия проводит спецоперацию – штурмует дом, где забаррикадировался стрелок.

«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» уточняет, в доме, где находится стрелявший, проживают еще четыре человека. Пока неизвестно, были ли они дома.

«Лента.ру» со ссылкой на официального представителя подмосковного главка МВД Татьяну Петрову пишет, что личность мужчины установлена. Это местный житель. Ранее сообщался его возраст – он 1967 года рождения. Имя, однако, не называется.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дети в Приморье погибли, пытаясь сделать селфи на фоне поезда
СМИ: Подмосковный стрелок убил от 2 до 4 человек
В Подмосковье неудачливые коммерсанты бросили льва в клетке
В Подмосковье полиция штурмует дом, где засел стрелок. Сообщается о жертвах
Очевидцы: В ДТП на М-10 погибла девушка, пострадал китаец
На Курляндской пожар разошелся на 100 кв. м
В «ЮТэйр» объяснили, почему сорвался рейс Петербург – Москва
В Омской области обокрали шашлычный павильон и убили краснокнижных птиц
Топ-менеджер «РОСНАНО» задержан по подозрению в крупных махинациях
Полковник флота получил 3,5 года тюрьмы за хищение пайков на 2 млн рублей
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино

читатель "Фонтанки"

Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Финскую визу 40 дней ждут

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.