Очередь к мощам Николая Чудотворца превысила 8 км

Очередь к мощам Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя, достигла беспрецедентной длины — более восьми километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Марию Коровину.

По данным пресс-службы, очередь достигла станции метро «Спортивная» и, как прогнозируют организаторы, к концу дня может дойти до «Воробьевых гор».

В среднем люди в очереди ожидают около 13-14 часов.

«Мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни», — добавила Коровина.

22 мая паломникам открыли свободный доступ к мощам. Организаторы рассказывают, что среди них много жителей регионов, а также жители Белоруссии, Поволжья и Кавказа.

8 июня стало известно, что число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца, превысило отметку в полмиллиона человек. В среднем за день в храм приходит от 18 до 48 тысяч верующих.