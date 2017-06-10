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10.06.2017 19:02
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Петербуржец Матлаков выиграл чемпионат Европы по шахматам

Россиянин Максим Матлаков, уроженец Санкт-Петербурга, одержал победу на чемпионата Европы по шахматам, проходившем в Минске, сообщает «Лента.ру».

В заключительном 11-м туре Матлаков, играя черными, свел к ничьей партию с Баадуром Джобавой из Грузии. После 10-го тура они лидировал оба, набрав по 8,5 балла каждый. Но петербуржец победил за счет дополнительных показателей.

Третье место занял еще один россиянин – Владимир Федосеев.

В чемпионате Европы участвовали 400 шахматистов из 38 стран мира.

Максим Матлаков родился 5 марта 1991 года. Он стал чемпионом Санкт-Петербурга в 2009 году, в 2010 году – гроссмейстером. По данным «Википедии», занимался в шахматном клубе имени Алехина (Пушкин) и СДЮСШОР № 2 (Санкт-Петербург), после окончания школы № 606 в Пушкине поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Фото: ru.wikipedia.org


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