В Подмосковье полиция штурмует дом, где засел стрелок. Сообщается о жертвах

Неизвестный мужчина 10 июня застрелил, по предварительным данным, одного человека и ранил троих в поселке Кратово Московской области. Он засел в частном доме.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мужчина 1967 года рождения с территории своего участка открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

По данным СМИ, мужчина также поджег соседнее жилье.