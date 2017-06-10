Митрополит Иларион выразил сожаление по поводу падающих доходов россиян

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что падение уровня потребления россиян вызвало у церкви сожаление. Выпуск от 10 июня опубликован на сайте передачи.

Митрополит уточнил, что в Евангелии не говорится о том, что богатство необходимо осуждать.

«Когда человек достойно работает, он должен иметь возможность не просто прокормить семью и свести концы с концами, а иметь возможность жить достойно», — отметил митрополит.

Он объяснил, что в христианской традиции действительно говорится о недопустимости эгоистических интересов: обеспеченные люди должны делиться с бедными, но это не значит, что все обязаны жить в нищете.

В конце мая Внешэкономбанк опубликовал отчет, в котором значилось, что реальные доходы населения в начале 2017 года продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста, и в апреле достигли уровня 2009 года.

22 мая Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы населения упали в апреле на 7,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте они увеличились на восемь процентов в связи с разовой выплатой пенсионерам.