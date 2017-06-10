МИД России увидел «новый фейк» в публикации о «пропагандистах» RT и Sputnik

МИД России раскритиковал немецкое издание Die Welt за публикацию материала о деятельности немецких редакций российского телеканала Russia Today и информагентства Sputnik, в котором говорилось, что они занимаются государственной пропагандой. Об этом сообщается на сайте МИДа в рубрике «Недостоверные публикации». Ведомство отмечает, что материал был опубликован 2 июня. На сайте издания этот материал был выложен 31 мая, передаёт 10 июня «Газета.Ru».

«Основной посыл — RT Deutsch и Sputnik в Германии занимаются «примитивной пророссийской государственной пропагандой», а не журналистикой», — отметили в российском министерстве.

При этом МИД добавил, что эти СМИ работают в соответствии с немецкими законами.

После этого министерство рассказало, что многочисленные пользователи российского твиттера обратили внимание на навязчивую рекламу русскоязычной редакции Deutsche Welle с девизом «Вокруг России одни враги? Тогда вам сюда. Новости без прикрас и без истерики».

МИД посчитал, что этому можно дать только одно определение — «немецкая пропаганда проще простого».