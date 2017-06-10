В «ЮТэйр» объяснили, почему сорвался рейс Петербург – Москва

Авиакомпания «ЮТэйр» прокомментировала инцидент в аэропорту Пулково, из-за которого пассажиров высадили из самолета.

«10 июня перед вылетом рейса по маршруту Санкт-Петербург – Москва UT-360 во время разгона воздушного судна сработал датчик, сигнализирующий о неисправности одной из его систем. В связи с этим командир воздушного судна принял решение прервать взлёт и вернуться в аэропорт. Действия экипажа в данной ситуации соответствовали требованиям воздушного законодательства и Руководства по производству полетов авиакомпании», – сообщает пресс-служба ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».



«Экипаж своевременно и адекватно оценил ситуацию и принял абсолютно правильное решение прервать взлёт и совершить возврат в аэропорт вылета», – подчеркнул летный директор «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Андрей Ситнянский.

По предварительным данным, вылет рейса перенесен до 18.00. Пассажирам предложили отправиться в Москву на другом рейсе авиакомпании, а также выдали прохладительные напитки и горячее питание.

«Авиакомпания «ЮТэйр» неукоснительное соблюдает все процедуры обеспечения безопасности полетов в интересах пассажиров и приносит извинения за сложившуюся ситуацию», – отмечается в сообщении.