Киев подаст апелляцию на решение суда Лондона по долгу перед Россией

Официальный Киев до 23 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд. Об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

«На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок», — отметили в ведомстве.

Ранее Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по делу о долге Киева перед Россией в $3 млрд.