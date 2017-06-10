В Омской области обокрали шашлычный павильон и убили краснокнижных птиц

В Омской области в Государственном Большереченском зоопарке имени В.Д.Соломатина ночные гости убили трех птиц: кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. Ветврач зоопарка сделал вывод, что гибель наступила от перелома костей черепа и шейных позвонков.

Как сообщается 10 июня на сайте областного УМВД, представители учреждения обратились в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району. Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в вольеры ночью, сбив молотком навесные замки. Также установлены личности подозреваемых – это местные жители, мужчины 20 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Они же причастны к хищению имущества из шашлычного павильона, совершенное в ту же ночь.

Возбуждены уголовные дела по статье 245, часть 2, УК РФ («Жестокое обращение с животными»), которая предусматривает лишения свободы на 2 года, и по статье 158, часть 2, УК РФ («Кража»).