Петербургских студентов отговаривают идти на акцию Навального

Руководители петербургских вузов просят студентов не ходить на акции протеста 12 июня. Обращения подобного содержания разместили как минимум четыре учреждения.

"12 июня политик Алексей Навальный призывает выйти россиян на улицы городов на акции протеста против действующей власти. Администрация СПбГИКиТ просит ответственно подходить к решению вопроса об участии в подобных мероприятиях, не поддаваться на призывы и другие провокационные предложения с целью вовлечения молодежи в участие в несанкционированных массовых акциях, шествиях, направленных на дестабилизацию общественного порядка, поступающие в социальных сетях или из других информационных источников. Нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции незаконным путем", – написали "ВКонтакте" представители Института кино и телевидения.

Похожее обращение разместили на сайте Межвузовского студгородка: "Считаем своим долгом предупредить вас, что участие в провокациях незаконно. Задумайтесь об истинных причинах организации этих мероприятий, не будьте "пешками" в чужой игре", – отметили в администрации МСГ.

Подобные сообщения появились на сайтах ЛЭТИ и Первого меда. "Прошу вас, участвуя в различных мероприятиях, ответственно подойти к вопросу личной безопасности. Существуют различные террористические, экстремистские организации, которые пытаются использовать массовые мероприятия для достижения цели дестабилизации общества", – написал ректор Сергей Багненко.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что аналогичные призывы разместили на сайте мечниковского университета. В ответ Алексей Навальный, организатор акций против коррупции 12 июня, опубликовал декларацию ректора вуза: "В отличие от нас, совсем не хочет ректор Хурцилава в прекрасную Россию будущего. Ведь там его спросят: чувак, а как ты получал доход 3,5 млн рублей в месяц? Это что вообще? Откуда? Наверное, стоит и на твои госзакупки взглянуть, дядя".