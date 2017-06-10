Спецназ США помогает освободить захваченный экстремистами город на Филиппинах

Американские силы специального назначения помогают филиппинским вооруженным силам освобождать захваченный боевиками город Марави, сообщает Reuters со ссылкой на посольство США в Маниле.

"По запросу правительства Филиппин силы специального назначения США помогают филиппинской армии в текущих операциях в Марави и поддерживают командиров на земле", – заявил представитель посольства агентству.

Позже представитель филиппинской армии сообщил, что основатели захватившей город группировки братья Мауте, скорее всего, ликвидированы. Он подтвердил участие спецназа США в операции.

В настоящее время филиппинские правительственные войска проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию против боевиков группировки "Мауте", связанной с организацией "Исламское государство".

Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщал, что правительственным войскам удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены и должны сложить оружие до конца этой недели, напоминает ТАСС. По официальным данным, потери среди военнослужащих и полицейских с начала антитеррористической операции в провинции Минданао составили 38 человек, кроме того, еще 38 местных жителей погибли от рук экстремистов. Убиты около сотни боевиков.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао.