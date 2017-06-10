Топ-менеджер «РОСНАНО» задержан по подозрению в крупных махинациях

В Москве в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» Андрей Горьков – после приобретения им билета для вылета за рубеж. ГСУ СК России возбудило в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), сообщается на сайте СК.

По версии следствия, Горьков в 2011-2013 годах «вопреки установленному порядку и интересам АО «РОСНАНО» и его единственного акционера – государства» поместил деньги компании – от 460 до 740 миллионов рублей – в ООО КБ «Смоленский банк». Это было сделано под видом расчётно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка, считает следствие.

В декабре 2014 года у банка была отозвана лицензия, и «РОСНАНО» лишилось своих денег. Здесь сумма уже более конкретная – 738 миллионов рублей. Накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова – объекты недвижимости на 400 миллионов рублей.

Решается вопрос о предъявлении обвинения Горькову. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.