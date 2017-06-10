Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето

Директор частной средней школы в Вашингтоне Диана Смит (Diana Smith) пообещала заплатить ученикам по 100 долларов, если те откажутся от использования гаджетов на время летних каникул. Об этом сообщает The Washington Post.

Смит рассказала, что для начала она предложила детям провести каждый летний вторник без телефонов и любых других электронных устройств.

«Не люблю, когда учителя подкупают учеников вкусностями, но в этом случае я нарушу собственные правила. Я уверена, что в этом вопросе они нуждаются в помощи», — отметила директор.

Женщина добавила, что возглавляет школу с 2008 года и с каждым годом ситуация становится все хуже: подростки не высыпаются из-за того, что допоздна сидят в интернете и пишут друг другу посреди ночи сообщения. Она объявила о своей инициативе родителям, и те ее всецело поддержали.

Директор также уточнила, что готова платить детям из своего кармана за один день в неделю, свободный от гаджетов.

В феврале американский учитель прославился в сети благодаря необычному способу приветствовать школьников. Для каждого ребенка он придумал уникальное рукопожатие, и перед уроками к нему выстраивалась очередь желающих исполнить ритуальное приветствие.