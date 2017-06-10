МВД заявило о готовящихся провокациях 12 июня в Москве
Полиция Москвы выпустила предупреждение, в котором рассказала о «готовящихся провокациях» на оппозиционном митинге 12 июня в столице, сообщается на сайте ведомства.
По данным полиции, им поступила информация о том, что на акции «возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики».
При этом МВД подчеркнуло, что будет «жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».
В управлении полиции отметили, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на его организаторов.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности заявили, что 12 июня в Москве впервые установят идентифицирующие личность видеокамеры.
12 июня в Москве пройдет согласованная акция оппозиции против коррупции под названием «Требуем ответов».