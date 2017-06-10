Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино
В Соляном переулке начала работу Аллея парящих зонтиков — арт-пространство и ярмарка с мастер-классами, выступлениями музыкантов и «желтым пианино». Поиграть на нем могут все желающие.
Аллея открыта до 9 июля, каждые выходные под сводом из разноцветных зонтиков на сцене будут выступать музыканты. Так, 10 и 11 июня получили название инди-уикенда, 17-18 июня — поп-рок-уикэнда, 24-25 — рок-уикенда, 1-2 июля — джаз-уикенда, 8-9 июля — ретро-уикенда.
Пространство работает с 12.00 до 20.00.