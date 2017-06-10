Стал известен новый клуб Фабио Капелло

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возглавит китайский клуб «Цзянсу Сунин». Об этом в субботу, 10 июня, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио на своем сайте.

Отмечается, что 70-летний итальянец прибыл в Китай для подписания контракта. Его помощниками будут два бывших игрока «Милана» Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки, в сезоне-2016/17 возглавлявший «Брешию».

6 октября Капелло заявил, что не намерен возвращаться на тренерскую работу, так как она «сложнее, чем работа на телевидении».

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира 2014 года в Бразилии, но не сумела на нем преодолеть групповой этап.