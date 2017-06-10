Полковник флота получил 3,5 года тюрьмы за хищение пайков на 2 млн рублей

Военный суд приговорил главу продовольственной службы Черноморского флота (ЧФ) полковника Юрия Осипенко к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хищение 4 тыс. пайков на сумму свыше 2 млн руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Отмечается, что подчиненные начальника продовольственной службы ЧФ, участвовавшие в хищениях продовольствия, также приговорены к штрафам и лишению свободы.

В ведомстве подчеркнули, что причиненный государству ущерб был взыскан с подсудимых.