Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии

Еще
15:50 10.06.2017
Пришлите свою новость!
15:40
Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино
15:28
МВД заявило о готовящихся провокациях 12 июня в Москве
15:15
Стал известен новый клуб Фабио Капелло
15:03
День рождения Хельсинки будут праздновать два дня
14:51
Лавров заверил Катар в поддержке и пообещал посильную помощь
14:40
Из Петербурга в Приозерск довезут в "ливрее" с бесплатным кофе и стюардессами
14:29
Полковник флота получил 3,5 года тюрьмы за хищение пайков на 2 млн рублей
14:18
Как защищают Новую Зеландию в Петербурге
14:10
Маршрутка устроила лобовое столкновение на Красносельском шоссе
13:58
В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС
13:47
В Сосновке выкопали человеческую голову
13:35
Австралийский регбист умер во время матча
13:24
Поющий пилот в Аргентине нарушил связь с авиадиспетчерами
13:12
В Колпино юноша удрал из-под домашнего ареста со спецбраслетом на ноге
13:00
СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в июле
12:51
В Москве на День России установят камеры, которые умеют опознавать личность
12:42
Петербург признали самым добрым городом России
12:30
Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета
12:19
Пассажиров «ЮТэйр» высадили из самолета в Пулково после неудачной попытки взлета
12:15
Завербованный казаками школьник из Петербурга уехал на войну
12:08
Путин рассказал о покушениях на себя и о своих внуках
11:57
На "Брусничном" россияне ждут въезда в Финляндию два часа
11:48
«Диалоги» попросили с Новой сцены Александринского театра из-за вылитого виски
11:42
Иностранец в Петербурге растлил школьницу
11:34
Верховный суд Бразилии не стал отправлять президента в отставку
11:25
Вице-губернатора Ленобласти увековечили в помаде
11:18
После матча между Боснией и Грецией подрались футболисты и тренеры
11:13
Из Суздальского озера водолазы достали человеческие останки
11:00
СМИ: США и Россия провели секретные переговоры по зонам деэскалации в Сирии
10:48
В Песочном нашли рюкзак с четырьмя килограммами ртути
10:37
В Мурино сбит 16-летний велосипедист, на Кондратьевском – 18-летний скутерист
10:25
Президент Болгарии намерен пригласить Путина на 140-летие освобождения страны
10:13
Легкомоторный самолет упал в Саратовской области
10:01
На улице Пилотов нашли два артиллерийских снаряда
02:42
ЦПКиО заселили сказочные существа из стекла и керамики
02:15
На “Лендоке” покажут немецкую комедию из программы Роттердама
01:56
Реконструкторы на танках и солистка «Тату» устроят петербуржцам День России
01:40
Animal ДжаZ отметят свой праздник на крыше
01:14
В кинотеатре под открытом небом покажут кино о любви и бунте
00:51
«Зенит» и «Интер» обсудили тренеров в Twitter
00:30
Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании
00:18
СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов
09/06
Путин поддержал идею ограничить рост федеральных торговых сетей
09/06
Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям в работе банков и просит найти виновных
09/06
В 2016 году за тяжкие ДТП в России осудили более 10 тысяч человек
09/06
Мировые цены на нефть растут
09/06
Администрация Кировского района выступила против охранной зоны вокруг Александрино
09/06
Министерство обороны России обвинило коалицию США в сговоре с террористами
09/06
Проблемы с картами Сбербанка могут быть связаны с атакой на Роскомнадзор
09/06
Петербуржцы в пробках задумываются об осушении Невы
09/06
Россия сыграла вничью с Чили
09/06
В Ленобласти выросло число случаев заражения болезнью Лайма
09/06
Четырехлетнему ребенку размозжило пальцы в «Пулково»
09/06
Советник губернатора сбит машиной возле комитета по спорту
09/06
Сроки следствия по делу студента-подрывника на КИМа продлены
09/06
WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков
09/06
Сбербанк справился с неполадками и пообещал вернуть списанное с карт через 20 дней
09/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 июня
09/06
Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"
09/06
Контрабандист из России перегнал в Финляндию 15 авто
09/06
Жители России могут ехать в Албанию без виз
09/06
Вместо «LIFE 78» запустят новый телеканал
09/06
СМИ: Сбой платежных терминалов произошел в нескольких регионах России
09/06
Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа
09/06
Минобороны РФ: Гражданская война в Сирии остановлена
09/06
Сотрудников ОМОНа и метро наградили за предотвращение второго теракта 3 апреля
09/06
Порошенко с Киской встретит безвиз на границе Украины и Словакии
09/06
Брейвик стал Хансеном
09/06
Громкое дело о расстреле транспортного ОМОНа дошло до суда
09/06
"Зенит" и "Интер" обменялись тренерами
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
10.06.2017 14:13
1 Комментариев

Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии

Команда, в которой играет один из лучших футболистов на планете, чемпионы Евро-2016, коллектив, которым руководит инженер – это все сборная Португалии. «Фонтанка» продолжает знакомить с участниками домашнего КК-2017.
Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии
Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Место в рейтинге ФИФА. 8

На июнь 2017 на счету сборной Португалии 1267 очков, благодаря которым она расположилась на восьмой строчке рейтинге ФИФА. На седьмом месте Бельгия (1292), на девятом – Швейцария (1263). Ситуация для Португалии стабильна с октября 2016, когда ее с седьмой позиции подвинула Франция, которая с тех пор поднялась еще выше – на шестую строчку.

Крупнейшая победа. 8:0

Таких матчей три и все они закончились с одинаковым счетом. Первый произошел 18 декабря 1994 года. В рамках отборочного турнира Евро-1996 португальцы разгромили Лихтенштейн. Четыре мяча тогда были забиты всего за шесть минут в промежутке между 73 и 79 минутами. Спустя пять лет в 1999 году не повезло опять же Лихтенштейну. В рамках отборочного турнира Евро-2000 9 июня 1999 года португальцы вновь разгромили сборную одной из самых маленьких стран мира с тем же результатом. Вот только гол №4 проигравшие забили сами себе. Ну и в третий раз восемь голов португальцы отгрузили Кувейту 19 ноября 2003 в товарищеской игре. Четыре из восьми мячей забил нападающий Педру Паулета.

Самое горькое поражение. 0:10

Как и немцы, португальцы пострадали от англичан. Произошло это в товарищеском матче 25 мая 1947 года в Лиссабоне на глазах у 65 тысяч зрителей. Четыре мяча забил Томми Лоутон, который считается одним из лучших английских футболистов всех времен.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей, лучший бомбардир, капитан

Наверное, это мало кого удивит, но все эти титулы принадлежат Криштиану Роналду – возможно, главной звезде мирового футбола прямо сейчас. Он дебютировал в национальной команде 20 августа 2003 в товарищеском матче со сборной Казахстана (1:0). И хотя Роналду в той игре не отличился голом (единственный мяч забил Симау Саброза), в дальнейшем он называл этот момент одним из важнейших в своей карьере.

«Это один из самых памятных моментов моей жизни, ведь он дал начало путешествию, которым я так горжусь», – писал Роналду в Фейсбуке в 2012 году по случаю своего 100 матча за сборную. На данный момент на его счету уже 138 матчей. Это на 11 больше, чем у завершившего карьеру Луиша Фигу. У ближайшего конкурента из действующих игроков – Нани – 106 матчей.

Первый гол за национальную команду Роналду забил на домашнем Евро-2004. Произошло это в первом же матче группового этапа против греков, который португальцы, правда, все равно проиграли (1:2). Второй гол он забил в полуфинале с Нидерландами. Потом было обиднейшее поражение в финале Евро-2004 от греков. После финального свистка Роналду не скрывал слёз. По итогам чемпионата Роналду вошёл в символическую сборную. Сейчас на его счету 72 гола. Места со второго по седьмое занимают исключительно игроки, давным-давно завершившие карьеру, и лишь на восьмой строчке с 23 голами идет Нани.

Победный финал без лидера

Самым ярким турниром за сборную для Роналду стал победный чемпионат Европы – 2016. По ходу игр Роналду установил три индивидуальных достижения: в матче против Австрии побил новый рекорд по количеству матчей за сборную Португалии, стал первым футболистом, которому удавалось отличиться на четырёх чемпионатах Европы подряд, и сравнялся с Мишелем Платини по количеству голов на чемпионатах Европы (у обоих футболистов их стало девять). При этом в финале победу над Францией Португалии пришлось добывать без своего лучшего игрока: Роналду при столкновении с Пайе травмировал колено и на 25-й минуте матча был вынужден покинуть поле на носилках. Единственный гол на 107 минуте забил Эдер. Эта победа стала для Португалии первой в истории на международных турнирах.

Главный тренер. Фернанду Сантуш

По образованию Сантуш технический инженер телекоммуникаций и электроники. В качестве игрока ничего особенного не добился. Раскрылся именно как тренер. До того, как возглавить сборную, поработал во всех топ-клубах Португалии. В частности у руля «Порту» выиграл чемпионат страны и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. Возглавлял сборную Греции, с которой дважды выходил в плей-офф на Евро-2012 и ЧМ-2014. После неудачного старта Паулу Бенту в отборе к Евро-2016 его, наконец, призвали в сборную Португалии. Именно Сантуша Роналду назвал лучшим тренером 2016 года, а не главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Впервые Сантуш и Роналду познакомились еще в «Спортинге» в 2003 году. Позже нынешний наставник сборной Португалии так рассказывал об их первой встрече:

«На самой первой тренировке в «Спортинге» я сказал Роналду: «Со мной ты всегда будешь играть в основе, но ты должен забыть свои цирковые трюки. Тебе нужно многое улучшить — ты высоко прыгаешь, но плохо играешь головой». Мне жаль, что Роналду ушел от нас. К тому же, неделей позже мы потеряли и Куарежму. Кто знал, что спустя 13 лет они вместе выиграют Евро и станут чемпионами».

Ветеран. Бруну Алвеш

Бывшему защитнику «Зенита» 27 ноября будет уже 36 лет и, хотя в нынешней сборной Португалии хватает игроков «за 30», старше него нет никого. При этом он остается игроком основы. За национальную команду Алвеш дебютировал в 2007 году и с тех пор сыграл за нее 87 матчей, забив 10 голов. После ухода из «Зенита» три года поиграл за турецкий «Фенербахче», год за итальянский «Кальяри», в мае 2017 перешел в шотландский «Рейнджерс».

Алвеш — сын бразильского футболиста Вашингтона, переехавшего и выступавшего в Португалии. Дядя Бруну, Жералдо Клеофас Диас Алвес (по прозвищу Жералдо Ассовиадор), считается одним из ярчайших бразильских игроков середины 1970-х годов, успев сыграть к 22 годам 7 матчей за национальную сборную Бразилии.

«Играть за национальную команду – это особенное чувство. Ты ведь играешь за свою страну! Я патриот, я люблю свою родину, играть в сборной и носить на груди португальский флаг мне очень приятно», – рассказывал Алвеш в 2013 году в интервью журналу «Наш „Зенит«».

Как попали на Кубок Конфедераций

Выиграли тот самый чемпионат Европы – 2016 года, в финале которого из-за травмы выбыл Роналду. Любопытно, кстати, что этот турнир для португальцев по началу складывался так себе: в не самой сильной группе с Венгрией, Исландией и Австрией подопечные Фернанду Сантуша трижды сыграли вничью и вышли в плей-офф лишь с третьего места.

Кто едет на Кубок Конфедераций

Сборная у Португалии, в отличие от тех же немцев, собирается вполне боевая. Что уж говорить, если едет сам Роналду. Одного его достаточно, чтобы называть португальцев фаворитами Кубка Конфедераций. Полностью состав выглядит так:

вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг», Португалия), Жозе Са («Порту», Португалия);

защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика», Португалия), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, Германия);

полузащитники: Адриен Силва («Спортинг», Португалия), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту». Португалия), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Пицци («Бенфика», Португалия), Вильям Карвалью («Спортинг», Португалия);

нападающие: Андре Силва («Порту», Португалия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг», Португалия), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

Расписание игр в России.

Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

18 июня. Казань. Португалия – Мексика.

21 июня. Москва. Россия – Португалия.

24 июня. Санкт-Петербург. Новая Зеландия – Португалия.

PS: Читайте также рассказ "Фонтанки.ру" о сборной Германии.

Кубок конфедераций в Петербурге


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
chernousova
10 июня 2017 г. 15:47
С возрастной командой из Португалии нам не обойтись без Онопко на поле.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Стал известен новый клуб Фабио Капелло
Австралийский регбист умер во время матча
После матча между Боснией и Грецией подрались футболисты и тренеры
«Зенит» и «Интер» обсудили тренеров в Twitter
Россия сыграла вничью с Чили
WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков
Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"
"Зенит" и "Интер" обменялись тренерами
Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона
Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург
Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии
Дойчланд юбер аллес
Частичка сердца
Кого отправляют в "Зенит"
25 секунд на реванш
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Монополия на регби
Новый самолет как преодоление себя
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
Как СКА отметил чемпионство с городом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино

читатель "Фонтанки"

Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Финскую визу 40 дней ждут

Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.