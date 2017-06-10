Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии

Команда, в которой играет один из лучших футболистов на планете, чемпионы Евро-2016, коллектив, которым руководит инженер – это все сборная Португалии. «Фонтанка» продолжает знакомить с участниками домашнего КК-2017.

Место в рейтинге ФИФА. 8

На июнь 2017 на счету сборной Португалии 1267 очков, благодаря которым она расположилась на восьмой строчке рейтинге ФИФА. На седьмом месте Бельгия (1292), на девятом – Швейцария (1263). Ситуация для Португалии стабильна с октября 2016, когда ее с седьмой позиции подвинула Франция, которая с тех пор поднялась еще выше – на шестую строчку.

Крупнейшая победа. 8:0

Таких матчей три и все они закончились с одинаковым счетом. Первый произошел 18 декабря 1994 года. В рамках отборочного турнира Евро-1996 португальцы разгромили Лихтенштейн. Четыре мяча тогда были забиты всего за шесть минут в промежутке между 73 и 79 минутами. Спустя пять лет в 1999 году не повезло опять же Лихтенштейну. В рамках отборочного турнира Евро-2000 9 июня 1999 года португальцы вновь разгромили сборную одной из самых маленьких стран мира с тем же результатом. Вот только гол №4 проигравшие забили сами себе. Ну и в третий раз восемь голов португальцы отгрузили Кувейту 19 ноября 2003 в товарищеской игре. Четыре из восьми мячей забил нападающий Педру Паулета.

Самое горькое поражение. 0:10

Как и немцы, португальцы пострадали от англичан. Произошло это в товарищеском матче 25 мая 1947 года в Лиссабоне на глазах у 65 тысяч зрителей. Четыре мяча забил Томми Лоутон, который считается одним из лучших английских футболистов всех времен.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей, лучший бомбардир, капитан

Наверное, это мало кого удивит, но все эти титулы принадлежат Криштиану Роналду – возможно, главной звезде мирового футбола прямо сейчас. Он дебютировал в национальной команде 20 августа 2003 в товарищеском матче со сборной Казахстана (1:0). И хотя Роналду в той игре не отличился голом (единственный мяч забил Симау Саброза), в дальнейшем он называл этот момент одним из важнейших в своей карьере.

«Это один из самых памятных моментов моей жизни, ведь он дал начало путешествию, которым я так горжусь», – писал Роналду в Фейсбуке в 2012 году по случаю своего 100 матча за сборную. На данный момент на его счету уже 138 матчей. Это на 11 больше, чем у завершившего карьеру Луиша Фигу. У ближайшего конкурента из действующих игроков – Нани – 106 матчей.

Первый гол за национальную команду Роналду забил на домашнем Евро-2004. Произошло это в первом же матче группового этапа против греков, который португальцы, правда, все равно проиграли (1:2). Второй гол он забил в полуфинале с Нидерландами. Потом было обиднейшее поражение в финале Евро-2004 от греков. После финального свистка Роналду не скрывал слёз. По итогам чемпионата Роналду вошёл в символическую сборную. Сейчас на его счету 72 гола. Места со второго по седьмое занимают исключительно игроки, давным-давно завершившие карьеру, и лишь на восьмой строчке с 23 голами идет Нани.

Победный финал без лидера

Самым ярким турниром за сборную для Роналду стал победный чемпионат Европы – 2016. По ходу игр Роналду установил три индивидуальных достижения: в матче против Австрии побил новый рекорд по количеству матчей за сборную Португалии, стал первым футболистом, которому удавалось отличиться на четырёх чемпионатах Европы подряд, и сравнялся с Мишелем Платини по количеству голов на чемпионатах Европы (у обоих футболистов их стало девять). При этом в финале победу над Францией Португалии пришлось добывать без своего лучшего игрока: Роналду при столкновении с Пайе травмировал колено и на 25-й минуте матча был вынужден покинуть поле на носилках. Единственный гол на 107 минуте забил Эдер. Эта победа стала для Португалии первой в истории на международных турнирах.

Главный тренер. Фернанду Сантуш

По образованию Сантуш технический инженер телекоммуникаций и электроники. В качестве игрока ничего особенного не добился. Раскрылся именно как тренер. До того, как возглавить сборную, поработал во всех топ-клубах Португалии. В частности у руля «Порту» выиграл чемпионат страны и дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. Возглавлял сборную Греции, с которой дважды выходил в плей-офф на Евро-2012 и ЧМ-2014. После неудачного старта Паулу Бенту в отборе к Евро-2016 его, наконец, призвали в сборную Португалии. Именно Сантуша Роналду назвал лучшим тренером 2016 года, а не главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Впервые Сантуш и Роналду познакомились еще в «Спортинге» в 2003 году. Позже нынешний наставник сборной Португалии так рассказывал об их первой встрече:

«На самой первой тренировке в «Спортинге» я сказал Роналду: «Со мной ты всегда будешь играть в основе, но ты должен забыть свои цирковые трюки. Тебе нужно многое улучшить — ты высоко прыгаешь, но плохо играешь головой». Мне жаль, что Роналду ушел от нас. К тому же, неделей позже мы потеряли и Куарежму. Кто знал, что спустя 13 лет они вместе выиграют Евро и станут чемпионами».

Ветеран. Бруну Алвеш

Бывшему защитнику «Зенита» 27 ноября будет уже 36 лет и, хотя в нынешней сборной Португалии хватает игроков «за 30», старше него нет никого. При этом он остается игроком основы. За национальную команду Алвеш дебютировал в 2007 году и с тех пор сыграл за нее 87 матчей, забив 10 голов. После ухода из «Зенита» три года поиграл за турецкий «Фенербахче», год за итальянский «Кальяри», в мае 2017 перешел в шотландский «Рейнджерс».

Алвеш — сын бразильского футболиста Вашингтона, переехавшего и выступавшего в Португалии. Дядя Бруну, Жералдо Клеофас Диас Алвес (по прозвищу Жералдо Ассовиадор), считается одним из ярчайших бразильских игроков середины 1970-х годов, успев сыграть к 22 годам 7 матчей за национальную сборную Бразилии.

«Играть за национальную команду – это особенное чувство. Ты ведь играешь за свою страну! Я патриот, я люблю свою родину, играть в сборной и носить на груди португальский флаг мне очень приятно», – рассказывал Алвеш в 2013 году в интервью журналу «Наш „Зенит«».

Как попали на Кубок Конфедераций

Выиграли тот самый чемпионат Европы – 2016 года, в финале которого из-за травмы выбыл Роналду. Любопытно, кстати, что этот турнир для португальцев по началу складывался так себе: в не самой сильной группе с Венгрией, Исландией и Австрией подопечные Фернанду Сантуша трижды сыграли вничью и вышли в плей-офф лишь с третьего места.

Кто едет на Кубок Конфедераций

Сборная у Португалии, в отличие от тех же немцев, собирается вполне боевая. Что уж говорить, если едет сам Роналду. Одного его достаточно, чтобы называть португальцев фаворитами Кубка Конфедераций. Полностью состав выглядит так:

вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг», Португалия), Жозе Са («Порту», Португалия);



защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика», Португалия), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, Германия);



полузащитники: Адриен Силва («Спортинг», Португалия), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту». Португалия), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Пицци («Бенфика», Португалия), Вильям Карвалью («Спортинг», Португалия);



нападающие: Андре Силва («Порту», Португалия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг», Португалия), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

Расписание игр в России.

Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

18 июня. Казань. Португалия – Мексика.

21 июня. Москва. Россия – Португалия.

24 июня. Санкт-Петербург. Новая Зеландия – Португалия.

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Кубок конфедераций в Петербурге



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Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»