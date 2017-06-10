Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Броневики ОМОН, многочисленные наряды полиции, заграждения и металлоискатели выстроили кольцом вокруг отеля Sokos на Васильевском острове в Петербурге.

В отель 9 июня заселились футболисты из Новой Зеландии.

Как сообщают очевидцы, для охраны футболистов предприняты беспрецедентные меры. Все подходы к гостинице в Биржевом переулке перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали тяжелую технику.

Также известно, что новозеландцы сегодня планируют провести тренировку в гостиничном фитнесс-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев Sokos.

Напомним, сборная Новой Зеландии приехала в Петербург первой — уже 17 июня спортсмены сыграют со сборной России на матче открытия Кубка конфедераций. Кроме встречи с русскими у подопечных Энтони Хадсона запланирован товарищеский матч с Белоруссией, на который они должны отправится в Минск сегодня, 10 июня.