Как защищают Новую Зеландию в Петербурге
В отель 9 июня заселились футболисты из Новой Зеландии.
Как сообщают очевидцы, для охраны футболистов предприняты беспрецедентные меры. Все подходы к гостинице в Биржевом переулке перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали тяжелую технику.
Также известно, что новозеландцы сегодня планируют провести тренировку в гостиничном фитнесс-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев Sokos.
Напомним, сборная Новой Зеландии приехала в Петербург первой — уже 17 июня спортсмены сыграют со сборной России на матче открытия Кубка конфедераций. Кроме встречи с русскими у подопечных Энтони Хадсона запланирован товарищеский матч с Белоруссией, на который они должны отправится в Минск сегодня, 10 июня.