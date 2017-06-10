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10.06.2017 14:18
2 Комментариев

Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Броневики ОМОН, многочисленные наряды полиции, заграждения и металлоискатели выстроили кольцом вокруг отеля Sokos на Васильевском острове в Петербурге.
Как защищают Новую Зеландию в Петербурге
читатель "Фонтанки"

В отель 9 июня заселились футболисты из Новой Зеландии.

Как сообщают очевидцы, для охраны футболистов предприняты беспрецедентные меры. Все подходы к гостинице в Биржевом переулке перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали тяжелую технику.

Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Также известно, что новозеландцы сегодня планируют провести тренировку в гостиничном фитнесс-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев Sokos.

Напомним, сборная Новой Зеландии приехала в Петербург первой — уже 17 июня спортсмены сыграют со сборной России на матче открытия Кубка конфедераций. Кроме встречи с русскими у подопечных Энтони Хадсона запланирован товарищеский матч с Белоруссией, на который они должны отправится в Минск сегодня, 10 июня.


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комментарии пользователей (2)
chernousova
10 июня 2017 г. 15:34
Женщины с низкой социальной ответственностью, все в Sokos. Фас! Поможем российским футболистам выиграть матч.
ThunderPiter
10 июня 2017 г. 14:59
А чего сейчас приперлись, если им сегодня в Минске играть?
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