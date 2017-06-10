В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС

В Киеве запустили таймер обратного отсчета до начала действия безвизового режима с ЕС, сообщает телеканал «112 Украина».

Мероприятие по запуску таймера прошло на площади перед администрацией президента Украины. В нем приняли участие глава государства Петр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли.

«Двери Европейского союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», — подчеркнул Порошенко.

После запуска таймера президент подошел к наблюдавшим за мероприятием гражданами страны и поприветствовал их.

17 мая соглашение о предоставлении Украине безвизового режима было торжественно подписано в Страсбурге. Позже документ был опубликован в официальном вестнике ЕС.

Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, в том числе не входящих в ЕС Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Но в список не входят страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону — Ирландия и Великобритания.