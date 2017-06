Австралийский регбист умер во время матча

Игрок австралийского клуба «Ворринга» скончался от травм, которые получил во время матча национального чемпионата по регби с «Гордоном», пишет австралийская газета Daily Telegraph.

Зрители видели, как после столкновения он схватился за грудь, а потом потерял сознание. Его пытались реанимировать, но безуспешно. 25-летний спортсмен умер. Причины смерти покажет вскрытие.

Зрители были в шоке после инцидента. Матчи, которые должны были состояться на стадионе клуба «Ворринга», отменены.

Warringah Rugby Club advises that due to an incident involving an injury to a player during a game played earlier... https://t.co/0HQJeD4JCr

— Rats (@Warringahrugby) 10 июня 2017 г.