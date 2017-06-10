В Колпино юноша удрал из-под домашнего ареста со спецбраслетом на ноге

Юный петербуржец не вынес тягот домашнего ареста и сбежал из дома в Петро-Славянке. Браслет контроля на ноге у беглеца в поисках пока не помог.

По информации «Фонтанки», 17-летний житель Колпинского района ударился в бега еще ночью 6 июня. В службу исполнения наказаний поступил сигнал о том, что парень ушел из зоны, в которой должен был находиться по решению суда. Браслет он смог снять и бросил его в кустах. Через три дня родственники пошли за помощью в полицию.

Юноша находится под следствием сразу по двум статьям: за применение насилия в отношении представителя власти и хранение наркотиков в крупном размере. Суд обязал его носить специальный браслет и отправил под домашний арест.

Молодого человека ищут сотрудники правоохранительных органов.