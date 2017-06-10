В Москве на День России установят камеры, которые умеют опознавать личность

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что на День России, 12 июня, в Москве в целях обеспечения безопасности населения впервые установят идентифицирующие личность видеокамеры, передает «Интерфакс».

«Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности — будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности», — сказал он, добавив, что данное оборудование предусматривает функцию «распознавание портрета».

По его словам, камеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.

Черников отметил, что в Москве в день празднования будут также применяться традиционные арочные металлодетекторы, будет создан межведомственный единый центр управления ситуацией по безопасности.