Еще
13:12 10.06.2017
Новость часа
13:12
В Колпино юноша удрал из-под домашнего ареста со спецбраслетом на ноге
Пришлите свою новость!
13:12
В Колпино юноша удрал из-под домашнего ареста со спецбраслетом на ноге
13:00
СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в июле
12:51
В Москве на День России установят камеры, которые умеют опознавать личность
12:42
Петербург признали самым добрым городом России
12:30
Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета
12:19
Пассажиров «ЮТэйр» высадили из самолета в Пулково после неудачной попытки взлета
12:15
Завербованный казаками школьник из Петербурга уехал на войну
12:08
Путин рассказал о покушениях на себя и о своих внуках
11:57
На "Брусничном" россияне ждут въезда в Финляндию два часа
11:48
«Диалоги» попросили с Новой сцены Александринского театра из-за вылитого виски
11:42
Иностранец в Петербурге растлил школьницу
11:34
Верховный суд Бразилии не стал отправлять президента в отставку
11:25
Вице-губернатора Ленобласти увековечили в помаде
11:18
После матча между Боснией и Грецией подрались футболисты и тренеры
11:13
Из Суздальского озера водолазы достали человеческие останки
11:00
СМИ: США и Россия провели секретные переговоры по зонам деэскалации в Сирии
10:48
В Песочном нашли рюкзак с четырьмя килограммами ртути
10:37
В Мурино сбит 16-летний велосипедист, на Кондратьевском – 18-летний скутерист
10:25
Президент Болгарии намерен пригласить Путина на 140-летие освобождения страны
10:13
Легкомоторный самолет упал в Саратовской области
10:01
На улице Пилотов нашли два артиллерийских снаряда
02:42
ЦПКиО заселили сказочные существа из стекла и керамики
02:15
На “Лендоке” покажут немецкую комедию из программы Роттердама
01:56
Реконструкторы на танках и солистка «Тату» устроят петербуржцам День России
01:40
Animal ДжаZ отметят свой праздник на крыше
01:14
В кинотеатре под открытом небом покажут кино о любви и бунте
00:51
«Зенит» и «Интер» обсудили тренеров в Twitter
00:30
Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании
00:18
СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов
09/06
Путин поддержал идею ограничить рост федеральных торговых сетей
09/06
Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям в работе банков и просит найти виновных
09/06
В 2016 году за тяжкие ДТП в России осудили более 10 тысяч человек
09/06
Мировые цены на нефть растут
09/06
Администрация Кировского района выступила против охранной зоны вокруг Александрино
09/06
Министерство обороны России обвинило коалицию США в сговоре с террористами
09/06
Проблемы с картами Сбербанка могут быть связаны с атакой на Роскомнадзор
09/06
Петербуржцы в пробках задумываются об осушении Невы
09/06
Россия сыграла вничью с Чили
09/06
В Ленобласти выросло число случаев заражения болезнью Лайма
09/06
Четырехлетнему ребенку размозжило пальцы в «Пулково»
09/06
Советник губернатора сбит машиной возле комитета по спорту
09/06
Сроки следствия по делу студента-подрывника на КИМа продлены
09/06
WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков
09/06
Сбербанк справился с неполадками и пообещал вернуть списанное с карт через 20 дней
09/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 июня
09/06
Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"
09/06
Контрабандист из России перегнал в Финляндию 15 авто
09/06
Жители России могут ехать в Албанию без виз
09/06
Вместо «LIFE 78» запустят новый телеканал
09/06
СМИ: Сбой платежных терминалов произошел в нескольких регионах России
09/06
Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа
09/06
Минобороны РФ: Гражданская война в Сирии остановлена
09/06
Сотрудников ОМОНа и метро наградили за предотвращение второго теракта 3 апреля
09/06
Порошенко с Киской встретит безвиз на границе Украины и Словакии
09/06
Брейвик стал Хансеном
09/06
Громкое дело о расстреле транспортного ОМОНа дошло до суда
09/06
"Зенит" и "Интер" обменялись тренерами
09/06
Автобус с пассажирами улетел в кювет на Московском шоссе
09/06
Бизнесмен Пономарев, судившийся с IKEA, арестован по делу о доносе и мошенничестве
09/06
Кандидат в президенты Финляндии: Нам нужно больше знать о России
09/06
Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников
09/06
Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки-Ёжки против йожистов
09/06
В Петербурге не закроют ни одно опасное предприятие на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
09/06
Грузовик на КАД собрал 9-километровую пробку
09/06
На фестивале традиций Литвы накормят и научат старинным играм
09/06
Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?
09/06
Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука
09/06
Госстройнадзор не дал разрешения на ввод одного из домов ГК «Город»
09/06
Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы
09/06
Женщина и дети в Тосно сдали эксгибициониста
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.06.2017 12:42
0 Комментариев

Петербург признали самым добрым городом России

Санкт-Петербург стал самым добрым городом России. Кронштадт, который является районом Петербурга, но выступает как отдельный город, на третьем месте. Рейтинг десяти самых добрых городов страны составлен по итогам всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел и обнародован на сайте Общественной палаты РФ.

Второе место заняли Химки. За Кронштадтом следуют Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

Также Общественная палата подвела итоги рейтинга самых добрых школ, участвовавших в акции. Петербургские школы заняли три позиции из десяти. На первом месте школа № 422 города Кронштадт, на втором — школа № 215 Санкт-Петербурга, на третьем — Скосырская средняя школа станицы Скосырская Ростовской области. Среди победителей также петербургская школа № 368. За три месяца проведения акци в борьбу за звание самой доброй включились более 2 600 школ со всей страны. Жюри оценивало количество проведенных учениками экологических мероприятий.

«Говоря о школах, больше всего нас порадовала искренняя активность самих учеников. Например, в одной из школ Санкт-Петербурга ребята самостоятельно придумали и организовали акцию «Неделя без транспорта», в которой убедили участвовать учителей и руководство школы. Были и активные антипожарные кампании, проводимые самими учениками, и переговоры школьных советов с владельцами местных магазинов о проведении флешмоба «День без пластиковых пакетов», и многие другие активности», — рассказала заявила инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина.

В общей сложности в рамках весеннего этапа акции россияне организовали свыше 35 тысяч экологических мероприятий: это более 3 тысяч субботников, 1,5 тысячи акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, около 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.

По инициативе участников акция продолжена до 4 ноября. Зарегистрироваться для участия можно на сайте акции добродела.рф.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06

Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"

Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50

«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов

Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербург признали самым добрым городом России
Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании
СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов
Министерство обороны России обвинило коалицию США в сговоре с террористами
Минобороны РФ: Гражданская война в Сирии остановлена
Сотрудников ОМОНа и метро наградили за предотвращение второго теракта 3 апреля
Кандидат в президенты Финляндии: Нам нужно больше знать о России
Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников
Финны до сих пор катаются на лыжах в Лапландии
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
С импичментом Трампу придётся подождать
Финскую визу 40 дней ждут
Екатерина Шульман: Если вы жалуетесь, система перед вами прогибается
Трампа топят Путиным
Госдума пошла войной на интернет-анонимность
Пять способов обойти новый закон об «авиадебоширах»
Реестр добропорядочных сайтов
Госстартер
Ректорский раскол
Улыбок тебе, Катар
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финскую визу 40 дней ждут

Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?

Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука

Новости компаний
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.