Петербург признали самым добрым городом России

Санкт-Петербург стал самым добрым городом России. Кронштадт, который является районом Петербурга, но выступает как отдельный город, на третьем месте. Рейтинг десяти самых добрых городов страны составлен по итогам всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел и обнародован на сайте Общественной палаты РФ.

Второе место заняли Химки. За Кронштадтом следуют Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

Также Общественная палата подвела итоги рейтинга самых добрых школ, участвовавших в акции. Петербургские школы заняли три позиции из десяти. На первом месте школа № 422 города Кронштадт, на втором — школа № 215 Санкт-Петербурга, на третьем — Скосырская средняя школа станицы Скосырская Ростовской области. Среди победителей также петербургская школа № 368. За три месяца проведения акци в борьбу за звание самой доброй включились более 2 600 школ со всей страны. Жюри оценивало количество проведенных учениками экологических мероприятий.

«Говоря о школах, больше всего нас порадовала искренняя активность самих учеников. Например, в одной из школ Санкт-Петербурга ребята самостоятельно придумали и организовали акцию «Неделя без транспорта», в которой убедили участвовать учителей и руководство школы. Были и активные антипожарные кампании, проводимые самими учениками, и переговоры школьных советов с владельцами местных магазинов о проведении флешмоба «День без пластиковых пакетов», и многие другие активности», — рассказала заявила инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина.

В общей сложности в рамках весеннего этапа акции россияне организовали свыше 35 тысяч экологических мероприятий: это более 3 тысяч субботников, 1,5 тысячи акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, около 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.

По инициативе участников акция продолжена до 4 ноября. Зарегистрироваться для участия можно на сайте акции добродела.рф.