Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета

Перехват американских бомбардировщиков В-52 российским истребителем Су-27 над Балтийским морем сфотографировали с борта самолета. Фото опубликовал в своем Twitter журналист Нолан Питерсон, сам в прошлом военный пилот. Он пишет, что накануне находился на борту самолета-разведчика RC-135, который сопровождал стратегические бомбардировщики.

A picture I took of a Russian "flanker" fighter on the tail of a @usairforce B-52 bomber over the Baltic Sea today—I was onboard a KC-135 pic.twitter.com/pGbawrCM30