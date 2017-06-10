Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета

Перехват американских бомбардировщиков В-52 российским истребителем Су-27 над Балтийским морем сфотографировали с борта самолета. Фото опубликовал в своем Twitter журналист Нолан Питерсон, сам в прошлом военный пилот. Он пишет, что накануне находился на борту самолета-разведчика RC-135, который сопровождал стратегические бомбардировщики.

A picture I took of a Russian "flanker" fighter on the tail of a @usairforce B-52 bomber over the Baltic Sea today—I was onboard a KC-135 pic.twitter.com/pGbawrCM30 — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) 9 июня 2017 г.

Another pic I took—A Russian Su-27 fighter merges to intercept 2 @usairforce B1 bombers over the Baltic Sea on June 9 pic.twitter.com/U9AdcvVwzG — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) 9 июня 2017 г.

Американские бомбардировщики, дислоцированные на британской базе Фэрфорд, регулярно совершают облеты над нейтральными водами Балтийского моря. В Минобороны РФ сообщали о перехвате одной из таких миссий 6 июня.

О сближении самолетов 9 июня официальных данных от Минобороны РФ не поступало. В то же время "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга передавал довольно подробную информацию об этом полете.

Накануне с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на выполнение задания на Балтике в рамках проходящих там учений вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, в том числе два В-1В и один В-52Н.

На перехват американского военного самолета над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вылетел российский истребитель Су-27. Так как на российском самолете был выключен транспондер, оставалось неясно, на перехват какой группы отправился истребитель.

Судя по фото Питерсона, Су-27 уделил внимание обеим миссиям: он сопровождал группу из двух бомбардировщиков В-1, а также был заснят в небе рядом с В-52. Журналист сообщает, что сделал эти кадры с самолета-разведчика.

Утром в субботу с базы Фэрфорд вновь вылетели американские бомбардировщики – в этот раз это один В-1В и один В-52Н, передает "Интерфакс".

Они направились к границам Калининградской области на очередную "балтийскую миссию".

У границ Калининградской области также зафиксирован американский стратегический разведывательный самолет RC-135W, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл.

Предположительно, на перехват американских самолетов вновь вылетел российский Су-27 с базы в Калининградской области.

Накануне Пентагон перебросил на авиабазу Фэрфорд в Великобритании еще два стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.

Туда прибыли два стратегических бомбардировщика В-2, созданных по технологии stealth – малой радиолокационной заметности.

С учетом пополнения общее количество стратегических бомбардировщиков, прибывших для участия в учениях на Балтике вблизи российских границ, достигнет восьми единиц.