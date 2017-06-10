Пассажиров «ЮТэйр» высадили из самолета в Пулково после неудачной попытки взлета

У самолета компании «ЮТэйр» не открылись закрылки, пассажиров рейса Петербург — Москва попросили покинуть самолет. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели, собиравшиеся лететь этим рейсом.

По данным информационного табло Пулково, самолет должен был взлететь в 10:20 в субботу, 10 июня. Борт уже вышел на взлетную полосу, начал разгон, но потом остановился.

Позже читатели сообщили, что виной тому нераскрывшиеся закрылки. Борт авиакомпании «ЮТэйр» был вынужден вернуться к зданию аэропорта, пассажирам предложили забрать багаж. Сейчас на табло указано время вылета 12:40, однако читатели уверяют, что борт не полетит — кто-то сдает билеты, остальным предлагают лететь другими самолетами.