Завербованный казаками школьник из Петербурга уехал на войну

Участием в повстанческом движении объяснил свое исчезновение из дома петербургский школьник. Рекрутера в свой актив могут записать казаки-монархисты.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 июня в полицию Красносельского района обратилась петербурженка с просьбой о помощи. Пропал ее шестнадцатилетний сын-девятиклассник, и возможно, понадобится розыск федерального уровня. Серьезность предположений заявительница подкрепила запиской, автором которой считается школьник. Во всяком случае, женщина нашла ее в опустевшей квартире на Маршала Захарова.

В записке значилось, что юноша удостоился чести быть принятым некими казаками в повстанческое монархическое движение, и отныне его судьба отдана борьбе с оккупационным режимом. Ждут, дескать, школьника в Ростове-на-Дону. Туда он и поехал – присоединяться к монархистам.

Одноклассники, по данным «Фонтанки», подтвердили планы рекрута добраться до повстанцев и факт покупки билета до Пскова.

За и против кого собирается воевать петербургский школьник, не совсем ясно. Последнее время он увлекался экстремистскими материалами, рассуждал о деятельности Исламского государства, признанного в России запрещенной террористической организацией, выражал обеспокоенность состоянием дел в ДНР и ЛНР.

Из дома школьник уехал налегке: в кожаной куртке, джинсах, толстовке. Никаких вещей не взял, только собственные накопления, а их было около десяти тысяч рублей. Из этой суммы юноша оставил в квартире тысячу, с просьбой отдать за него долг знакомому.

Рост школьника – более 180 см, стрижка очень короткая, худощав. К полудню 10 июня поиски продолжаются.