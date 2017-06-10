Путин рассказал о покушениях на себя и о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну затронул несколько личных тем. Они побеседовали после хоккейного матча, в котором Путин принимал участие, сообщает телеканал CNN.

Так, президент РФ рассказал о попытках покушения на свою жизнь. Их, по его словам, было пять. Путин вспомнил свой разговор с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро: «Он сказал мне: «Знаешь, почему я еще жив? Потому что я всегда лично занимался вопросами своей безопасности». Поэтому и я делаю свою работу. И мои сотрудники службы безопасности делают свою, и пока у них это получается».

Режиссер и политик обсудили бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Путин сказал, что не считает Сноудена, разоблачившего методы АНБ, предателем, не одобряет его действия: если ему что-то не нравилось в работе, он должен был просто уйти в отставку. «Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу», – считает Путин.

Кроме того, президент РФ признал, что у него уже есть внуки. Ранее он отказывался обсуждать семейные вопросы. Стоун спросил у него: «Вы любите своих внуков?». Путин ответил «да», но «у него не хватает времени на то, чтобы с ними играть».

Информации о семье Путина очень мало. Иностранные СМИ называли его младшей дочерью Катерину Тихонову. В интервью Reuters это подтвердил Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка» и член попечительского совета фонда «Иннопрактика», директором которого является Тихонова. «Иннопрактика» в 2015-2016 годах получила более 877 миллионов рублей от «Роснефти», «Транснефти» и «Росатома». В прошлом году фонд заключил контракты на сумму в 241 млн рублей, к маю 2017-го в портфеле компании появились еще два контракта на 142,6 млн рублей. Кроме того, фонд участвует в проекте научно-технологической долины МГУ, стоимость которой ранее оценивалась в 110 миллиардов рублей, напоминает NEWSru.com.

Оливер Стоун отметил, что Путин «мыслит как шахматист», находится в отличной спортивной форме и кажется скромным человеком.

Фильм Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал» с 19 по 22 июня в 21:30 под названием «Путин». Права на показ канал приобрел у компании Showtime, информирует РГ.