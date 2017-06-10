Иностранец в Петербурге растлил школьницу

Приезжий растлил 13-летнюю петербурженку в Калининском районе города. На поиски злоумышленника, которому придется отвечать по уголовной статье, ушло меньше дня.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июня в полицию с заявлением о преступлении обратилась мама школьницы. Как рассказала женщина, иностранец около недели назад совратил ее дочь за гаражами на Северном проспекте.

В тот же день 22-летнего приезжего из Закавказья задержали. Возбуждено уголовное дело по 134 статье УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).