После матча между Боснией и Грецией подрались футболисты и тренеры

Отборочный матч чемпионата мира 2018 года между сборной Боснии и Герцеговины и командой из Греции (0:0) завершился массовой потасовкой с участием футболистов и тренеров, сообщает RT.

Зачинщиком драки стал нападающий боснийцев Эдин Джеко, который спровоцировал драку с защитником греков Костасом Маноласом. Футболисты выступают в одном клубе «Рома».

Помощник главного тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу.