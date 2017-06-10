В Песочном нашли рюкзак с четырьмя килограммами ртути

Банки со ртутью в рюкзаке оставили у гостиницы в Курортном районе Петербурга в пятницу, 9 июня. На место вызвали экологов.

По данным «Фонтанки», тяжелый металл сотрудники правоохранительных органов нашли в пятницу, около 20 часов, в поселке Песочный на улице Карла Маркса. В трех банках оказалось около четырех килограммов опасного вещества.

Из Песочного находку вывезли для утилизации. Проводится проверка.

Отметим, как сообщало издание 47news, на днях две канистры со ртутью нашли на дороге в Выборгском районе Ленинградской области.