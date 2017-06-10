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10.06.2017 10:25

Президент Болгарии намерен пригласить Путина на 140-летие освобождения страны

Президент Болгарии Румен Радев намерен пригласить президента России Владимира Путина на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году, передает РИА Новости.

«В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии», — сказал Радев.

Ранее Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций. В то же время он добавил, что сам этот процесс инициировать не может.

«Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — заявил Радев.

По его словам, механизм ЕС построен таким образом, что даже одна страна может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.

Ранее сообщалось, что США пока не планируют снимать санкции с России.

Источник: «Газета.Ru»


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