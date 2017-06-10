Легкомоторный самолет упал в Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области 10 июня около 8.30 совершил жесткую посадку легкомоторный самолет типа «Бекас-Б». Пострадал один человек, передает областное ГУ МЧС. Пожара и наземных разрушений нет.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД Дмитрия Рассказова сообщает, что пострадали два человека, один из них 55-летний пилот, он находится в тяжелом состоянии. Во время полета самолет зацепился за верхушки деревьев.

По данным саратовского транспортного прокурора Андрея Березовского, крушение потерпел самолет «АН-2». По предварительной информации, разрешения на взлет не запрашивалось, отметил транспортный прокурор.

«Причины падения самолета неизвестны, как и его ведомственная принадлежность. Отмечу, что пока информация предварительная, так как на место еще не прибыла следственно-оперативная группа, – рассказал Березовский. – Речь идет о каком-то самостоятельном полете небольшого самолета. Соответственно, надо нам это все выяснять. В ходе процессуальной проверки будет даваться оценка этому».