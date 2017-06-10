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Русфонд
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10.06.2017 09:18
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Для победы над лейкозом нужны дорогие лекарства

У семилетнего Егора не так давно обнаружили острый миелобластный лейкоз. Сейчас он проходит лечение, но оно осложнилось грибковой инфекцией, которая поразила легкие. Чтобы защитить ослабленный организм ребёнка от опасных инфекций, необходимы дорогие лекарства, которые не предоставляются за счет госбюджета. Для родителей цена на препараты слишком высока, они просят о помощи.
Для победы над лейкозом нужны дорогие лекарства

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Егор Попов, 7 лет.

Острый миелобластный лейкоз.

Требуются лекарства. Не хватает 375 250 руб.

«Два месяца назад сын стал жаловаться на сильные боли в животе, они не проходили несколько дней. Потом поднялась высокая температура. Егора на скорой увезли в больницу, анализы оказались плохими: очень высокий уровень лейкоцитов в крови. Врачи заподозрили рак крови. Сына перевели в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге, там поставили диагноз: острый миелобластный лейкоз. Егору начали химиотерапию. Лечение осложнилось грибковой инфекцией, которая поразила легкие.

После второго блока химии показатели крови пришли в норму. Но при данном виде лейкоза существует высокий риск рецидива, поэтому врачи считают, что Егору нужно провести не менее пяти курсов химиотерапии. Сын тяжело переносит химию: его тошнит, сильно болит голова, часто нет сил встать с постели.

Чтобы продолжить лечение, сейчас Егору необходимо принимать лекарства, которые помогут защитить его ослабленный организм от опасных инфекций. Но эти препараты не предоставляются за счет госбюджета, бесплатно получить их мы не можем. А стоят они очень дорого. Нам самим такую огромную сумму не собрать. Пожалуйста, помогите спасти сына!» Олег Попов, г. Гатчина, Ленинградская область.

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург):

«Егору потребуется еще три курса химиотерапии. На фоне этого лечения у него развился микоз легких. Чтобы избежать дальнейших осложнений, мальчику необходима мощная поддерживающая терапия антибиотиками, иммуноглобулинами, противогрибковыми препаратами».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,776 млрд руб. В 2017 году — 705 917 347 руб. 17 352 788 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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