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10.06.2017 00:51

«Зенит» и «Интер» обсудили тренеров в Twitter

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 9 июня обменялся любезностями с итальянским «Интером». Поводом для общения в Twitter стало назначение бывшего тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти наставником миланского клуба.

«Отличный выбор, «Интер»! В Санкт-Петербурге мы любим Спаллетти», – сделал реверанс в сторону итальянцев официальный аккаунт «Зенита».

«Вы, ребята, тоже сделали очень умный выбор», – ответствовал «Интер», комментируя назначение главным тренером петербуржцев Роберто Манчини.

Лучано Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 годы, выиграв с клубом два чемпионата России.

Роберто Манчини был главным тренером «Интера» с 2004 по 2008 год.



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В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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