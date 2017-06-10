Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании

В Великобритании подведены итоги досрочных парламентских выборов, консерваторы набрали больше всего голосов, сообщило 9 июгя «Би-би-си».

Отмечается, что по итогам подсчета данных по всем избирательным округам Консервативная партия получила 318 мандатов, их главные соперники — лейбористы — 262.

Дальше в списке идут Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, социалистическая «Шинн Фейн» из Северной Ирландии — 7, Левоцентристская партия Уэльса — 4, а Партия зеленых — 1.