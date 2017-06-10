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10.06.2017 00:18

СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов

Администрация президента США Дональда Трампа решила возобновить процедуру депортации нелегальных иммигрантов, которую в свое время остановил Белый дом под руководством экс-президента Барака Обамы, передает Reuters со ссылкой на данные властей и документы из судов.

Так, агентство приводит в пример ситуацию 38-летнего художника Джилберто Веласкеса из Сальвадора, который нелегально прибыл в США и с 2005 года жил на территории государства, но так и не стал его законным гражданином.

В 2011 году Обама решил отложить процедуру депортации для нелегальных иммигрантов, если у них есть связи с США и они не представляют угрозы для общественности. Благодаря этому Веласкес смог и дальше жить в США.

Тем не менее в прошлом месяце он получил уведомление о том, что его дело о депортации снова будет рассмотрено.

По данным Reuters, администрация Трампа решила возобновить дела сотен нелегальных иммигрантов, которых при Обаме решено было не депортировать, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что с 1 марта по 31 мая прокуроры решили возобновить 1329 дел в отношении нелегальных иммигрантов. Для сравнения: при Обаме было продолжено 430 таких дел за весь 2016 год.

Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Дженнифер Эльзеа подтвердила, что ведомство начало возобновлять дела в отношении тех нелегалов, которые «были арестованы или осуждены за преступление с момента закрытия дела».

 

 


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«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
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