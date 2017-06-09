Путин поддержал идею ограничить рост федеральных торговых сетей

Президент России Владимир Путин 9 июня поручил правительству рассмотреть целесообразность запрета федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%.

Доля будет считаться исходя из продажи всех товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля, срок исполнения — до 20 августа 2017 года.

Как пишет РБК, поручение было дано после встречи с членами Совета законодателей, которая состоялась 24 апреля. На встрече идею ограничить рост федеральных сетей до 50% предложил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Мне кажется, в этом случае, что называется, и волки будут сыты, и овцы будут целы», — пояснил он, имея в виду защиту интересов региональных ретейлеров, на что Путин заметил, что «надо посчитать, чтобы здесь не нанести ущерба потребителям».